СПЧ создал рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) принял решение о создании рабочей группы для работы над законом о борьбе с домашним насилием. Об этом сообщила председатель комиссии по личным правам СПЧ Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, закон может быть принят уже к концу этого года или началу следующего.