СПЧ создал рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) принял решение о создании рабочей группы для работы над законом о борьбе с домашним насилием. Об этом сообщила председатель комиссии по личным правам СПЧ Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, закон может быть принят уже к концу этого года или началу следующего.

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Мерзлякова отметила, что в стране число жертв домашнего насилия растет и закон, к сожалению, можно считать необходимым.

Напомним, что в феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье, что автоматически перевело отношения родственников из уголовной в административную плоскость. Такое решение вызвало бурную реакцию общественности.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СПЧДомашнее НасилиеЗакон
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