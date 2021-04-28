СПЧ создал рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) принял решение о создании рабочей группы для работы над законом о борьбе с домашним насилием. Об этом сообщила председатель комиссии по личным правам СПЧ Татьяна Мерзлякова.
По ее словам, закон может быть принят уже к концу этого года или началу следующего.
Мерзлякова отметила, что в стране число жертв домашнего насилия растет и закон, к сожалению, можно считать необходимым.
Напомним, что в феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье, что автоматически перевело отношения родственников из уголовной в административную плоскость. Такое решение вызвало бурную реакцию общественности.
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