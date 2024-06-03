Новые регионы РФ получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса

Новым регионам РФ выделят 300 млн рублей на софинансирование расходов по поддержке бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин поручил ежегодно выделять минимум 10 млрд на развитие 10 регионов

В документе говорится, что средства бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут направлены Минэкономразвития РФ из резервного фонда правительства

«В целях софинансирования расходных обязательств... возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности», - отмечается в распоряжении.

Уточняется, что ДНР и ЛНР получат по 120 млн рублей, а Запорожской и Херсонской областям направят по 30 млн рублей

Ранее кабмин РФ выделил Курганской области, пострадавшей от паводка, четыре млрд рублей из резервного фонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
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