Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины

Свыше 2,3 тысячи объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за 14 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В 2011 году в городе запустили беспрецедентную по объемам и качеству работ масштабную реставрационную программу. Ежегодно завершают работы более чем на 150 памятниках истории и культуры.

«Российская столица остается одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. Главная цель программы – сберечь и дать новую жизнь всем объектам города, которые обладают настоящей исторической и архитектурной ценностью», – отмечается в сообщении.

Любая реставрация начинается с первичного обследования памятника архитектуры, департамент культурного наследия Москвы выдает задание на проведение работ по сохранению, а затем - разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы. В них входит в том числе изучение архивных и справочных материалов, которое проводят историки и искусствоведы. В свою очередь, архитекторы и реставраторы ведут натурное исследование объекта, изучают его инженерные и конструктивные особенности, проводят архитектурные обмеры, зондажи, копают шурфы и берут пробы материалов. Итоги исследований становятся отправной точкой для проекта реставрации и приспособления памятника архитектуры - свода методических рекомендаций по проведению работ с эскизом объекта, перечнем и обоснованием всех необходимых для воссоздания памятника решений. В проекте подробно описываются этапы реставрации и методические решения. Важная часть документа - план приспособления здания под современные нужды.

Далее проектную документацию изучают и согласовывают в Мосгорнаследии. Впоследствии определяется подрядчик для реализации проекта, реставрационные работы разрешают проводить организациям, имеющим соответствующую лицензию. Москва ведет контроль на всех этапах реставрации, специалисты следят за качеством и соответствием работ на объектах.

С начала года Мосгорнаследие провело свыше 1800 контрольно-надзорных мероприятий и выдало более 600 предписаний об устранении нарушений требований закона. При этом было возбуждено 133 дела об административном правонарушении, назначены штрафы на общую сумму почти 10 млн рублей. Департамент также объявил более 200 предостережений о недопустимости нарушения норм охраны объектов культурного наследия.

Благодаря контрольно-надзорной деятельности ведомства памятникам архитектуры в Москве возвращают исторический облик. В числе примеров – доходный дом с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», палаты Федоровых – Плохово, главный дом с флигелем усадьбы Р.Р. Кошелева – С.А. Мальцева.

