Московские археологи обнаружили шахматную фигуру XVIII века

Археологи Москвы завершили рекордный полевой сезон, этот год стал самым масштабным по объему исследованных участков в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«Площадь раскопов превысила 50 тысяч квадратных метров — почти в три раза больше, чем в прошлом году. Это территория крупного городского квартала», — подчеркнул градоначальник.

Специалисты работали на улицах Восточной, Дербеневской и Никольской, на Фрунзенской набережной, в музее-заповеднике «Коломенское», некоторых переулках центра. В 2025 году проводились исследования на 55 объектах.

Археологи обнаружили более 90 тысяч предметов — от фрагментов керамики и металла до уникальных находок. Так, были найдены шахматная фигура XVIII века, кубышка XVII столетия, стеклянный стакан с монограммой императорской четы Александра I и Елизаветы Алексеевны.

По завершении полевых работ специалисты приступают к обработке и реставрации находок. В уходящем году они отреставрировали более пяти тысяч артефактов. Находки поступают в музеи Москвы и становятся частью их постоянных коллекций.

За последние 14 лет в Москве обнаружили более 140 тысяч предметов, раскрывающих новые страницы истории столицы.

