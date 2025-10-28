Песню «Розы гибнут на газонах» Дениса Мафика признали экстремистской

В Брянской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель Нетаньяху распорядился нанести новые удары по Газе в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС ВТО: Пошлины нанесли мировой торговле самый мощный ущерб за 80 лет Минобрнауки опубликовало методику распределения платных мест в вузах на будущий учебный год Основной этап испытаний импортозамещенного МС-21 планируется завершить в первой половине 2026 года