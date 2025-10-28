Песню «Розы гибнут на газонах» Дениса Мафика признали экстремистской
Песня звезды шансона Дениса Мафика (Денис Малыгин) «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах» попала в список экстремистских материалов. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста РФ, который ссылается на решение Приморского краевого суда от 26 августа.
«Музыкальная композиция... музыкального исполнителя под творческим псевдонимом «Мафик», продолжительностью 3 минуты 54 секунды, и её текстовое содержание, размещённая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - говорится в перечне ведомства.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева отметила, что специалисты выявили в ней «психологические и лингвистические признаки призывов к совершению действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти».
