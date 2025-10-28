Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Брянской области
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал гражданский автомобиль на трассе между сёлами Курово и Суворово Погарского района Брянской области. В результате удара погиб мужчина 1972 года рождения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, автомобиль был полностью уничтожен. Он подчеркнул, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
