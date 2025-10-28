Uma2rman поделились советами для начинающих артистов

Музыканты подчеркнули, что успех в первую очередь зависит от упорства и самобытности. Чтобы стать заметным, по их словам, необходимо писать качественные песни, найти свой уникальный стиль и постоянно совершенствоваться.

Они также добавили, что молодым исполнителям помогают многочисленные конкурсы и шоу-кейсы, организуемые музыкальными площадками, фестивалями и телеканалами. По словам музыкантов, сегодня шансы быть услышанным есть у каждого, кто готов много работать над собой и своим материалом, передает «Радиоточка НСН».

