Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы на 2024 год
Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников военной операции на Украине и членов их семей на кредитные каникулы. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО.
Сейчас участники боевых действия имеют право на получение кредитных каникул по любым потребительским кредитам и займам, в том числе ипотеке до 31 декабря 2023 года. Закон распространяется на кредиты, оформленные до мобилизации или в начале участия в спецоперации. Каникулы позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев.
Аналогичным правом наделены субъекты малого и среднего бизнеса, состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации в отношении ипотеки.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что в текущей ситуации следует воздержаться от взятия кредитов и оформления ипотеки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru