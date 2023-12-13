Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы на 2024 год

Сейчас участники боевых действия имеют право на получение кредитных каникул по любым потребительским кредитам и займам, в том числе ипотеке до 31 декабря 2023 года. Закон распространяется на кредиты, оформленные до мобилизации или в начале участия в спецоперации. Каникулы позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев.

Аналогичным правом наделены субъекты малого и среднего бизнеса, состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации в отношении ипотеки.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что в текущей ситуации следует воздержаться от взятия кредитов и оформления ипотеки.

