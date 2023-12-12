В ноябре спрос на вторичном рынке снизился в 32 городах России
В ноябре 2023 года спрос на вторичное жилье в России упал на 12% по сравнению с показателями октября, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на отчет сервиса «Авито Недвижимость».
Так, в 32 из 33 проанализированных городов зафиксировано падение спроса. Исключением стал Симферополь, в котором увеличение спроса составило 17%. В Москве на 18% сократилось количество заявок на покупку вторички, в Санкт- Петербурге - на 11%, в Екатеринбурге - на 12%.
В 20 городах в ноябре также сократился объем предложения вторичного жилья, а стоимость квадратного метра выросла в 27 городах России.
Ранее СМИ сообщили, что Минфин предложил дополнительно ужесточить условия предоставления льготной ипотеки. В частности, предлагается поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% (по некоторым программам до 25%), урезать максимальный размер кредита до 6 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН назвал это фактически отменой льготной программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается
- В Минобороны России заявили об отражении атак украинских штурмовиков в Марьинке
- В ноябре спрос на вторичном рынке снизился в 32 городах России
- Эксперт назвал неисправности, которые отказываются ремонтировать в автосервисах
- Владимир Путин обновил состав Госсовета
- После очередного сбоя у ГИБДД могут отобрать важные полномочия
- Новый премьер Польши Туск потребовал от Запада усилий для помощи Украине
- СМИ: Депутат Госдумы подал запрос в Генпрокуратуру после задержания полицейскими
- Экономист Колташов рекомендовал россиянам не брать кредиты
- Володин назвал три основных причины распада СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru