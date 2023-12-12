В ноябре спрос на вторичном рынке снизился в 32 городах России

В ноябре 2023 года спрос на вторичное жилье в России упал на 12% по сравнению с показателями октября, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на отчет сервиса «Авито Недвижимость».

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Так, в 32 из 33 проанализированных городов зафиксировано падение спроса. Исключением стал Симферополь, в котором увеличение спроса составило 17%. В Москве на 18% сократилось количество заявок на покупку вторички, в Санкт- Петербурге - на 11%, в Екатеринбурге - на 12%.

В 20 городах в ноябре также сократился объем предложения вторичного жилья, а стоимость квадратного метра выросла в 27 городах России.

Ранее СМИ сообщили, что Минфин предложил дополнительно ужесточить условия предоставления льготной ипотеки. В частности, предлагается поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% (по некоторым программам до 25%), урезать максимальный размер кредита до 6 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН назвал это фактически отменой льготной программы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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