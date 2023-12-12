Экономист Колташов рекомендовал россиянам не брать кредиты

Комментируя возможное повышение ключевой ставки Центробанка РФ, он отметил, что это говорит о том, что пора сосредоточиться на сбережениях.

«Вероятность повышения Центробанком ключевой ставки до 16% обещает ещё большее увеличение доходности по рублевым депозитам», – пояснил эксперт.

Ранее управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков допустил, что на очередном заседании 15 декабря Центробанк РФ объявит о повышении ключевой ставки до 16 или 17%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

