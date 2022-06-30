Госдума приняла закон, обязывающий госорганы открывать страницы в соцсетях

В Госдуме в четверг был принят в третьем, окончательном чтении, закон, обязывающий российские власти создавать в социальных сетях свои официальные страницы. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается, законодатели обязали Минцифры на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг создать соответствующий функционал. Нормативный акт вносит изменения в закон «Об информации» и отдельные подзаконные акты.