Госдума приняла закон, обязывающий госорганы открывать страницы в соцсетях

В Госдуме в четверг был принят в третьем, окончательном чтении, закон, обязывающий российские власти создавать в социальных сетях свои официальные страницы. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается, законодатели обязали Минцифры на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг создать соответствующий функционал. Нормативный акт вносит изменения в закон «Об информации» и отдельные подзаконные акты.

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Согласно ему, органы государственной власти обязаны будут указать в социальных сетях актуальную информацию, в том числе почтовый адрес и электронную почту, а также все вопросы, выносящиеся на общественное обсуждение.

По мнению авторов, новый закон установит прямой диалог власти с людьми, что позволит оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки общества.

Ранее Госдума одобрила приостановку работы СМИ за публикацию фейков.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиЗаконЗаконопроектГосдума
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