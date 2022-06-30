Госдума приняла закон, обязывающий госорганы открывать страницы в соцсетях
В Госдуме в четверг был принят в третьем, окончательном чтении, закон, обязывающий российские власти создавать в социальных сетях свои официальные страницы. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.
Как отмечается, законодатели обязали Минцифры на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг создать соответствующий функционал. Нормативный акт вносит изменения в закон «Об информации» и отдельные подзаконные акты.
Согласно ему, органы государственной власти обязаны будут указать в социальных сетях актуальную информацию, в том числе почтовый адрес и электронную почту, а также все вопросы, выносящиеся на общественное обсуждение.
По мнению авторов, новый закон установит прямой диалог власти с людьми, что позволит оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки общества.
Ранее Госдума одобрила приостановку работы СМИ за публикацию фейков.
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