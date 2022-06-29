Госдума приняла закон о бесплатном двухразовом питании детей–инвалидов в школах
Депутаты Государственной Думы приняли в среду в третьем чтении законопроект, который устанавливает право детей-инвалидов получать двухразовое бесплатное питание в общеобразовательных школах.
Как предполагается, установленное правило заработает уже с 1 сентября 2022 года.
Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. Им образовательными учреждениями должна быть организована доставка двухразового бесплатного питания на дом. В случае отказа, федеральными госорганами будет установлен размер денежной компенсации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил создание системы сопровождения людей с особенностями здоровья.
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