Госдума одобрила приостановку работы СМИ за публикацию фейков

Отмечается, что поправка была внесена к второму чтению законопроекта о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Деятельность СМИ может быть приостановлена, например, за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитацию, за призывы к участию в несанкционированных акциях.

За повторное нарушение деятельность СМИ будет приостановлена на срок не более шести месяцев. Если нарушение будет устранено в течение установленного срока, то по решению Роскомнадзора СМИ сможет возобновить работу.

Ранее в Донецкой Народной Республике ввели уголовную ответственность за распространение фейков о деятельности госорганов России, ДНР и ЛНР за пределами их территорий, сообщает RT.

