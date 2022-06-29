Госдума одобрила приостановку работы СМИ за публикацию фейков
Депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой работа СМИ будет приостанавливаться на три месяца за первую публикацию фейков, сообщает ТАСС.
Отмечается, что поправка была внесена к второму чтению законопроекта о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.
Деятельность СМИ может быть приостановлена, например, за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитацию, за призывы к участию в несанкционированных акциях.
За повторное нарушение деятельность СМИ будет приостановлена на срок не более шести месяцев. Если нарушение будет устранено в течение установленного срока, то по решению Роскомнадзора СМИ сможет возобновить работу.
Ранее в Донецкой Народной Республике ввели уголовную ответственность за распространение фейков о деятельности госорганов России, ДНР и ЛНР за пределами их территорий, сообщает RT.
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