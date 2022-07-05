Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий объединение Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, новый Фонд пенсионного и социального страхования должен начать работать с 1 января 2023 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, объединение ПФР и ФСС «упростит получение гражданами социальных выплат» и уплату страховых взносов работодателями
Параллельно с созданием нового Фонда депутаты приняли сопутствующие поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы, а также другие законодательные акты. Это позволит установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
«Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — подчеркнул Володин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования «дворцы» ПФР будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Разин назвал «виновного» в смерти Шатунова
- Запорожская АЭС готова поставлять 25% своей энергии в Крым
- Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня
- Песков: У Минобороны есть планы на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО
- Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС
- В Кремле не видели ролик Кадырова о «капитуляции Зеленского»
- Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
- Компания Volvo сообщила, что не принимала решение об уходе из России
- Володин предложил разорвать сотрудничество с Норвегией в море и океане
- СМИ: Ректора РАНХиГС Мау обвиняют в двух эпизодах мошенничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru