Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС

Согласно документу, новый Фонд пенсионного и социального страхования должен начать работать с 1 января 2023 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, объединение ПФР и ФСС «упростит получение гражданами социальных выплат» и уплату страховых взносов работодателями

Параллельно с созданием нового Фонда депутаты приняли сопутствующие поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы, а также другие законодательные акты. Это позволит установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

«Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — подчеркнул Володин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования «дворцы» ПФР будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

