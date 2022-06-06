«Отдадут под стационары». Голикова рассказала, что будет с «дворцами» ПФР

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у властей часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда (ПФР). Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

Законопроект об объединении Пенсионного фонда и ФСС внесли в Госдуму

Выступая на заседании фракции «Единой России» в Госдуме она отметила, что после объединения ПФР с Фондом социального страхования эти здания будут переоборудованы в стационары

«После объединения... высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — уточнила Голикова.

Ранее в правительстве России заявили, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены в одну организацию, которая получит название Социальный фонд.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Александр ХинштейнПенсионный фонд РоссииТатьяна Голикова
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