«Отдадут под стационары». Голикова рассказала, что будет с «дворцами» ПФР

Выступая на заседании фракции «Единой России» в Госдуме она отметила, что после объединения ПФР с Фондом социального страхования эти здания будут переоборудованы в стационары

«После объединения... высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — уточнила Голикова.

Ранее в правительстве России заявили, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены в одну организацию, которая получит название Социальный фонд.

