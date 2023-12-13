Госдума приняла закон о выплате маткапитала только детям с гражданством России
Госдума приняла закон о выплате материнского капитала только на детей с российским гражданством, полученным по рождению. Об этом сообщается в карточке закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», опубликованной на портале обеспечения законодательной деятельности Думы.
Отмечается, что получить гражданство по рождению ребенок может либо в случае, если оба родителя являются российскими гражданами, либо если гражданство имеет один родитель, однако ребенок находится на территории России.
«Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (...), приобретшего (...) гражданство (...) по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства», — указано в опубликованном тексте закона.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Селезнев заявил, что претендовать на получение материнского капитала должны лишь те, кто не имеет двойного гражданства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru