В Госдуме предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством

В своем Telegram-канале парламентарий объяснил, что поправки направлены на предотвращение использования маткапитала как «кормушки для мигрантов».

Инициатива Селезнева может дополнить законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 14 ноября. Согласно документу, материнский капитал будут выплачивать только имеющим гражданство РФ на момент рождения ребенка, а также при условии наличия у ребенка российского гражданства.

Нововведения не затрагивают жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. В случае принятия норма вступит в силу 1 января 2024 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с начала 2023 года сертификаты на материнский капитал получили более 373 тысяч российских семей, отмечает «Радиоточка НСН».

