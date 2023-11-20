В Госдуме предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством
Претендовать на получение материнского капитала должны лишь те, кто не имеет двойного гражданства. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение Госдумы депутат от КПРФ Михаил Селезнев.
В своем Telegram-канале парламентарий объяснил, что поправки направлены на предотвращение использования маткапитала как «кормушки для мигрантов».
Инициатива Селезнева может дополнить законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 14 ноября. Согласно документу, материнский капитал будут выплачивать только имеющим гражданство РФ на момент рождения ребенка, а также при условии наличия у ребенка российского гражданства.
Нововведения не затрагивают жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. В случае принятия норма вступит в силу 1 января 2024 года.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с начала 2023 года сертификаты на материнский капитал получили более 373 тысяч российских семей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru