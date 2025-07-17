СМИ: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел солдат ВСУ

Россия передаст Украине еще три тысячи тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорной группе РФ источник.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших бойцов помимо уже переданных 6 тысяч.

Как отметил источник, украинская сторона получит 3 тысячи тел, как обещал глава государства.

«Сегодня - начало именно этого трека», - подчеркнул собеседник агентства.

В четверг помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Киеву тысячу тел бойцов ВСУ и получила 19 тел военнослужащих Вооруженных сил РФ, пишет RT.

