СМИ: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел солдат ВСУ
Россия передаст Украине еще три тысячи тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорной группе РФ источник.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших бойцов помимо уже переданных 6 тысяч.
Как отметил источник, украинская сторона получит 3 тысячи тел, как обещал глава государства.
«Сегодня - начало именно этого трека», - подчеркнул собеседник агентства.
В четверг помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Киеву тысячу тел бойцов ВСУ и получила 19 тел военнослужащих Вооруженных сил РФ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru