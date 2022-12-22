Госдума приняла закон о такси

Госдума приняла правительственный законопроект, регулирующий работу такси. Закон устанавливает ряд требований и норм к водителю легкового такси, внешнему и внутреннему виду автомобиля.

Как указано в документе, водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно. За рулём такси может быть самозанятый гражданин, у которого есть разрешение на такую деятельность и договор с агрегатором такси.

К управлению легковыми такси не может быть допущен водитель с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения. За руль такси также не сможет сесть водитель, который был лишён прав, а с мента их восстановления ещё не прошёл год. При этом водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком.