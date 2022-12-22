Госдума приняла закон о такси
Госдума приняла правительственный законопроект, регулирующий работу такси. Закон устанавливает ряд требований и норм к водителю легкового такси, внешнему и внутреннему виду автомобиля.
Как указано в документе, водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно. За рулём такси может быть самозанятый гражданин, у которого есть разрешение на такую деятельность и договор с агрегатором такси.
К управлению легковыми такси не может быть допущен водитель с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения. За руль такси также не сможет сесть водитель, который был лишён прав, а с мента их восстановления ещё не прошёл год. При этом водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком.
В законе также прописаны чёткие требования по отношению к автомобилю. Так, цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, если они установлены законом субъекта РФ. На кузове в обязательном порядке должны быть «шашечки» - «композиция из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше предлагается установить фонарь оранжевого цвета.
Внутри машины у пассажира должен быть доступ к информации о наименовании перевозчика, о предоставлении ему разрешения и сроке его действия. Также в салоне должна быть информация о госномере машины, фамилия, имя, отчество водителя и номер телефона перевозчика. Кроме того, в салоне должна находиться актуальная информация о действующих тарифах. При этом закон наделяет ряд регионов (города федерального значения и граничащие с ними субъекты) возможностью устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Порядок расчета размера такого тарифа будет определяться соответствующим нормативно-правовым актом. Тарифы на перевозку, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать сами перевозчики.
Как сообщает ТАСС, закон предполагает создание трёх региональных реестров такси, которые будут содержать информацию о службах заказа, перевозчиках и самих легковых такси. В них можно будет найти сведения о разрешениях на деятельность этих организаций и перевозку пассажиров, а также соответствии требованиям, которые предъявляются к автомобилям такси.
Принятый Госдумой закон также предполагает создание федеральной государственной информационной системы легковых такси. В ней будут обобщены сведения из всех трех вышеуказанных реестров. Информация, содержащаяся в этой системе, будет общедоступной.
Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил в беседе с НСН, что автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает.
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