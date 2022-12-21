«Машина для полиции»: Цену нового «Москвича» посчитали ниже рыночной

Новые «Москвичи» могут появиться в парке ГИБДД и Росгвардии, однако простые россияне ну будут сметать машины за 2 млн рублей, сказал в эфире НСН Ян Хайцеэр.

Цена на новые автомобили «Москвич-3» очень привлекательна и даже ниже рыночной, однако вряд ли за ними выстроится очередь, сказал в эфире НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее производитель сообщил, что городской кроссовер «Москвич 3» начнут продавать по цене от 1,97 млн рублей, он будет представлен в пяти цветах: черный, белый, серый, красный и голубой.

Названа стоимость нового кроссовера «Москвич-3»
«Это вполне нормальная цена за автомобиль такого класса, даже чуть-чуть, на капельку ниже рыночной. Цена совершенно обычная, но, боюсь, очереди не выстроятся, - хотя автомобилей не так много, потребность в них еще меньше: люди не готовы тратить деньги. Прекрасно, что есть такое предложение, выбор цветов и опций, в будущем наверняка кто-то приобретет этот замечательный автомобиль под маркой "Москвич-3"», - сказал Ян Хайцеэр.

По его словам, несмотря на большое предложение автомобилей LADA Granta, их не сметают в магазинах, а конкурентами «Москвича» будут «китайцы».

«Свято место пусто не бывает, есть модели тех же самых китайцев, того же самого JAC, но они чуть-чуть дороже, здесь разница 50-100 тысяч рублей. Великое множество привозится и путем параллельного импорта, есть стабильный продавцы типа Chery и Haval, там есть и более дорогие машины, и похожие. Сегодня у нас пока плохо с продажей автомобилей и когда кричат, что автомобилей нет и их осталось на месяц, на самом деле это правда, но покупателей еще меньше, чем оставшихся автомобилей, поэтому их хватит не на месяц, а на гораздо более длительный срок. LADA Granta стоит 900 тысяч рублей, это самый дешевый автомобиль из новых и доступных. В магазинах любой цвет комплектация, миллион всяких опций, при этом "выбирай – не хочу"», - указал эксперт.

Он также предположил, что «Москвичи» могут пополнить парк полиции и Росгвардии.

«Отверточная сборка»: Названа возможная стоимость нового «Москвича»
«Нет сомнений, что эти машины появятся у предприятий, будут востребованы среди государственных компаний и пополнят их парки. Например, большая потребность в УВД Москвы, давно не было замены парка у Росгвардии и ГИБДД, Немалую долю "Москвичей" по такой привлекательной цене будут приобретать госорганы, а в последнюю очередь – люди для себя», - заключил собеседник НСН.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что цена нового «Москвича» будет начинаться от 2,5 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЦеныАвтомобиль
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