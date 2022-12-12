В Госдуме хотят запретить в РФ агрегаторы такси с иностранными акционерами

В Госдуме предлагают запретить в России работу служб заказа такси с зарубежными владельцами. Инициативу выдвинул комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он подготовил соответствующую поправку ко второму чтению правительственного законопроекта о такси.

Как узнал «Интерфакс» от осведомлённого источника, запрет не коснётся государств – участников Евразийского экономического союза и тех, по которым будет оформлено специальное разрешение президента РФ. Профильный комитет также предлагает ввести обязательное профессиональное обучение в области такси и составлять рейтинг водителей.

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В администрации президента уже заявили, что поправки носят концептуальный характер, поэтому их необходимо согласовать с кабинетом министров.

Общественное объединение среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия» выступает против этой идеи. Там отмечают, что на сегодня иностранные владельцы – как миноритарии, так и контролирующие собственники – есть у большинства крупнейших компаний-агрегаторов.

Под действие законопроекта с такими поправками может подпасть один из крупнейших игроков рынка – «Яндекс.Такси». Это совместное предприятие «Яндекса» и американской Uber Technologies, зарегистрированное в Нидерландах.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили исключить из правительственного законопроекта о такси требование об обязательном оснащении машин средствами контроля за усталостью водителей.

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ФОТО: РИА Новости Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектТакси
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