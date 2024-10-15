Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками для легализации мигрантов

Депутаты Государственной Думы проголосовали за принятие законопроекта, который направлен на борьбу с фиктивными браками, материнством и отцовством мигрантов. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за принятие документа проголосовали 407 депутатов, против высказались 0, воздержались – 0.

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По словам Володина, законопроект прописывает, что получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента усыновления либо вступления в брак. Кроме того, расторгнутый и недействительный брак будет вести к аннулированию разрешения на временное проживание.

Володин подчеркнул, что аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них либо отменят усыновление.

Ранее сообщалось, что пять проектов о миграционной политике рассмотрят в Госдуме до декабря в приоритетном порядке. Инициативы касаются в том числе отнесения организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, внесудебной блокировки сайтов с предоставлением незаконных услуг в сфере миграции и штрафов до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектБракМигранты

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