Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками для легализации мигрантов

По словам Володина, законопроект прописывает, что получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента усыновления либо вступления в брак. Кроме того, расторгнутый и недействительный брак будет вести к аннулированию разрешения на временное проживание.

Володин подчеркнул, что аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них либо отменят усыновление.

Ранее сообщалось, что пять проектов о миграционной политике рассмотрят в Госдуме до декабря в приоритетном порядке. Инициативы касаются в том числе отнесения организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, внесудебной блокировки сайтов с предоставлением незаконных услуг в сфере миграции и штрафов до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан, передает «Радиоточка НСН».

