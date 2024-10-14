Депутаты в Петербурге не стали запрещать мигрантам работать в транспорте
Депутаты Санкт-Петербурга не поддержали федеральный законопроект, предполагающий, в том числе, запрет мигрантам работать в транспортной сфере. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания города.
Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры парламента Санкт-Петербурга указала, что введение такого запрета «нарушит работу городских предприятий и организаций».
«Был рассмотрен проект федерального закона... Члены комиссии его не поддержали... подобный запрет нарушит работу городских предприятий и организаций, где число сотрудников-мигрантов составляет значительный процент», - говорится в сообщении.
Ранее в Ленинградской области ввели запрет на работу иностранных граждан в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru