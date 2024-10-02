Володин: Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря
Пять проектов о миграционной политике в Госдуме рассмотрят до декабря в приоритетном порядке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Инициативы касаются отнесения организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, внесудебной блокировки сайтов с предоставлением незаконных услуг в сфере миграции, признания отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, штрафов до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
Также сообщается, что публичный реестр контролируемых лиц будет запущен на сайте МВД РФ с 5 марта 2025 года. Вносить в реестр будут иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Наличие или отсутствие иностранца в базе по запросу сможет проверить любой желающий.
Российские власти не должны допускать на территорию страны лиц с неустановленными целями и с незаконными условиями пребывания, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, правительство РФ рассматривает нелегальную миграцию и её организацию, как источник повышенных и непредсказуемых угроз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru