Володин: Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря

Пять проектов о миграционной политике в Госдуме рассмотрят до декабря в приоритетном порядке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Инициативы касаются отнесения организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, внесудебной блокировки сайтов с предоставлением незаконных услуг в сфере миграции, признания отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, штрафов до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.