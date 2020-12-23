Госдума приняла закон о блокировке ресурсов за цензуру российских СМИ
Госдума на заседании в среду приняла закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы за цензуру российских СМИ.
Согласно документу, в качестве мер для ресурса-нарушителя будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Под действие закона подпадают YouTube, Facebook и Twitter.
Отмечается, что закон принимается во избежание нарушения прав граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, передает RT.
Между тем, в Госдуму на этой неделе внесли поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина в эфире НСН дала оценку этому законопроекту.
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