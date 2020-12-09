Закон о блокировке YouTube за цензуру российских СМИ получит обратную силу

Законопроект, который позволит блокировать любые интернет-ресурсы за цензуру в отношении российских СМИ, может получить обратную силу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на автора законопроекта.

Введение поправки об обратной силе даст право использовать законопроект для блокировки таких платформ, как Facebook, Youtube и Twitter, которые ранее ограничивали на своих платформах распространение контента российских государственных СМИ.

Депутаты рассмотрят закон в первом чтении 9 декабря. Один из авторов законопроекта, депутат от КПРФ Александр Ющенко утверждает, что ко второму чтению 12 декабря депутаты рассмотрят поправку об обратной силе закона.