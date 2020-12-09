Закон о блокировке YouTube за цензуру российских СМИ получит обратную силу
Законопроект, который позволит блокировать любые интернет-ресурсы за цензуру в отношении российских СМИ, может получить обратную силу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на автора законопроекта.
Введение поправки об обратной силе даст право использовать законопроект для блокировки таких платформ, как Facebook, Youtube и Twitter, которые ранее ограничивали на своих платформах распространение контента российских государственных СМИ.
Депутаты рассмотрят закон в первом чтении 9 декабря. Один из авторов законопроекта, депутат от КПРФ Александр Ющенко утверждает, что ко второму чтению 12 декабря депутаты рассмотрят поправку об обратной силе закона.
Законопроект о санкциях против российских и иностранных ресурсов, которые цензурируют российские СМИ, внесли в Госдуму 19 ноября. Определять нарушения должна будет Генпрокуратура по согласования с МИД РФ.
Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube по политическим соображениям скрыл из вкладки «В тренде» шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Также сообщалось, что администрация социальной сети Twitter удалила из поисковой выдачи страницы изданий РИА «Новости» и RT. Кроме того, соцсеть помечает отметкой «государственное издание» не только СМИ, но и страницы политиков, блогеров и журналистов, выражающих госдуарственную позицию. Такую политику Twitter ведет в отношении пяти стран-участниц Совбеза ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.
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