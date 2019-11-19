Госдума приняла во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах

Государственная дума приняла во втором чтении резонансный законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами. Как отмечает ТАСС, документ предусматривает признание иногентами или СМИ-иноагентами физических лиц, которые распространяют информацию на неограниченную аудиторию или участвующих в создании такой информации, а также получающих финансирование из-за рубежа.

Добавим, ко второму чтению проекта о СМИ-иноагентах поступило десять поправок. В частности, речь идёт о возможности признать агентом частное лицо, а также об установлении ответственных за принятие решения о включении в реестр. Его будет вести Министерство юстиции России, решение о внесении в список или об исключении из него ведомство будет принимать совместно с МВД.