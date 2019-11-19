Госдума приняла во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах
Государственная дума приняла во втором чтении резонансный законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами. Как отмечает ТАСС, документ предусматривает признание иногентами или СМИ-иноагентами физических лиц, которые распространяют информацию на неограниченную аудиторию или участвующих в создании такой информации, а также получающих финансирование из-за рубежа.
Добавим, ко второму чтению проекта о СМИ-иноагентах поступило десять поправок. В частности, речь идёт о возможности признать агентом частное лицо, а также об установлении ответственных за принятие решения о включении в реестр. Его будет вести Министерство юстиции России, решение о внесении в список или об исключении из него ведомство будет принимать совместно с МВД.
Ранее НСН писала, что Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ внести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
С признанием ФБК иноагентом в жизни фонда Навального появятся постоянные штрафы на круглую сумму, заметил в эфире НСН член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Верховский. В остальном же, по его словам, статус иноагента не повлияет на деятельность фонда Навального.
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