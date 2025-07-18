Москва предупредила о росте цен на топливо в ЕС из-за новых санкций

Запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, может привести к росту цен на топливо и снизить конкурентоспособность европейской экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпредства России при ЕС, где прокомментировали очередной пакет санкций.

В дипмиссии подчеркнули, что ограничение, утвержденное Брюсселем, неизбежно отразится на стоимости топлива для европейских потребителей.