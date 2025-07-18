Москва предупредила о росте цен на топливо в ЕС из-за новых санкций

Запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, может привести к росту цен на топливо и снизить конкурентоспособность европейской экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпредства России при ЕС, где прокомментировали очередной пакет санкций.

В дипмиссии подчеркнули, что ограничение, утвержденное Брюсселем, неизбежно отразится на стоимости топлива для европейских потребителей.

В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России

Кроме того, в представительстве указали на возможное усиление давления на экономику стран ЕС в условиях сохраняющейся нестабильности на энергетических рынках.

Евросоюз в пятницу одобрил новый пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за пределами России. Переговоры по данному пункту продолжались несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Цены На НефтьСанкцииРоссия

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