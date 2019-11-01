СПЧ: Из-за статуса иноагента ФБК будут давить крупными штрафами

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ внести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов, сообщает ТАСС.

С признанием ФБК иноагентом в жизни фонда начнутся постоянные попытки оштрафовать организацию на круглую сумму, заметил в эфире НСН член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. В остальном же, по его словам, статус иноагента не повлияет на деятельность фонда Навального.

«Я этот закон оцениваю крайне отрицательно, полагаю, что решение суда тут уже вторично. По этому закону иностранным агентом может стать каждый. А что будет с ФБК, я скажу: у них начнутся дополнительные проверки, к этому им не привыкать, а потом с них будут пытаться брать штрафы за то, что они где-нибудь не написали, что организация занесена в этот реестр. Так это работает. Только что “Мемориал” оштрафовали, “Общественный вердикт”. Суммы порядочные — сотнями тысяч исчисляются. В остальном, это никак не отразится на их деятельности. Нас, например, (информационно-аналитического центра «Сова» — НСН) занесли в реестр — как действовали, так и продолжаем действовать», — заметил Верховский.