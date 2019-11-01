СПЧ: Из-за статуса иноагента ФБК будут давить крупными штрафами
Глава информационно-аналитического центра «Сова» рассказал НСН, как закон об иноагентах влияет на работу НКО в России.
Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ внести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов, сообщает ТАСС.
С признанием ФБК иноагентом в жизни фонда начнутся постоянные попытки оштрафовать организацию на круглую сумму, заметил в эфире НСН член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. В остальном же, по его словам, статус иноагента не повлияет на деятельность фонда Навального.
«Я этот закон оцениваю крайне отрицательно, полагаю, что решение суда тут уже вторично. По этому закону иностранным агентом может стать каждый. А что будет с ФБК, я скажу: у них начнутся дополнительные проверки, к этому им не привыкать, а потом с них будут пытаться брать штрафы за то, что они где-нибудь не написали, что организация занесена в этот реестр. Так это работает. Только что “Мемориал” оштрафовали, “Общественный вердикт”. Суммы порядочные — сотнями тысяч исчисляются. В остальном, это никак не отразится на их деятельности. Нас, например, (информационно-аналитического центра «Сова» — НСН) занесли в реестр — как действовали, так и продолжаем действовать», — заметил Верховский.
Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, иностранным агентом признаётся некоммерческая организация (НКО), ведущая политическую деятельность в стране и имеющая финансирование из-за рубежа. Признанные иноагентами организации вносятся в реестр, также их обязывают указывать этот статус во всех публикациях в СМИ и интернете. При этом политической деятельностью, по словам Верховского, согласно закону, можно назвать всё, что угодно.
«Во-первых, не ясна цель этого закона. Маркировать организации, получающие иностранные деньги, наверное, можно, но тогда они не должны так называться. Иноагент — по-русски всё-таки звучит как-то обидно. При этом политическая деятельность в законе определяется так, что подходит буквально всё. Например, политическая деятельность нашей организации заключалась в том, что мы давали публичные оценки деятельности органов государственной власти. Любая общественная организация даёт оценки власти, иначе, зачем она существует, непонятно», — пояснил правозащитник.
Напомним, в середине октября в разных городах России в офисах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также по местам жительства действующих и бывших сотрудников фонда, прошли обыски. Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, обыски прошли в 30 регионах в рамках дела об «отмывании средств». Кроме того, по решению суда, наложен арест на банковские счета организации. Члены СПЧ Игорь Борисов и Николай Сванидзе в эфире НСН поспорили о причинах интереса силовиков к фонду Навального.
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