Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, и создании с 1 января 2023 года единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, благодаря единому фонду гражданам станет проще получить социальные выплаты, которые будут назначаться «автоматически либо по одному заявлению».
Вместе с объединением ПФР и ФСС будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, что упростит работодателям процедуру их уплаты, и увеличит максимальные размеры выплат.
«Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет», — отметил Володин.
Спикер добавил, что благодаря созданию единого Фонда произойдет сокращение управленческого персонала, что приведёт к сокращению затрат.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования «дворцы» ПФР будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.
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