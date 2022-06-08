Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, благодаря единому фонду гражданам станет проще получить социальные выплаты, которые будут назначаться «автоматически либо по одному заявлению».

Вместе с объединением ПФР и ФСС будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, что упростит работодателям процедуру их уплаты, и увеличит максимальные размеры выплат.

«Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет», — отметил Володин.

Спикер добавил, что благодаря созданию единого Фонда произойдет сокращение управленческого персонала, что приведёт к сокращению затрат.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования «дворцы» ПФР будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

