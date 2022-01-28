Минтруд объявил об объединении Пенсионного фонда с Фондом социального страхования
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года предлагается объединить в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты.
Объединённый фонд будет заниматься вопросами обязательного пенсионногоу страхования, страхования на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.
Также в сообщении говорится, что с 1 января 2023 года предлагается ввести единый тариф по страховым взносам и единый платёж для пенсионного и социального страхования, а льготные ставки объединить в три группы: 15%, 7,6% и 0%.
В Минтруде полагают, что благодаря этому к 2025 году до 57,4 тысяч рублей вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребёнком (в настоящее время 37,9 тысяч рублей), максимальное пособие по беременности за 140 дней увеличится до 660,9 тысяч рублей (сейчас 435,9 тысяч рублей), а размер максимального пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет составит 143,5 тысяч рублей (сейчас 94,7 тысяч рублей).
«Создание Социального фонда России позволит повысить доступность услуг, обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления внебюджетным фондом, ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы, сократить расходы на содержание внебюджетных фондовм, - отметили в министерстве.
Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что поздний выход на пенсию и монетизация льгот обеспечат более высокий уровень пенсии.
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