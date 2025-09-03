Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

Великобритания расширила список санкций против России, включив в него фонд имени Ахмата Кадырова и его президента Аймани Кадырову - мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте

Как сообщает британский кабмин, также в рестрикции введены в отношении организации «Движение первых» и «Волонтеры Победы».

Кроме того, в «чёрный» список попали руководител Федерального подросткового центра Валерий Майоров, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, командир полка чеченского спецназа Замид Чалаев, замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Анастасия Аккуратова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен зааявила, что Евросоюз в скором времени примет 19-й пакет антироссийских санкций, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
