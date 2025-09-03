Театр «Модерн» раскрыл, чем удивит публику в новом сезоне

В новом сезоне зрителей ждут несколько премьер: «Ночь в Лиссабоне» по мировому бестселлеру Э.М. Ремарка (ближайшие показы 4/13 сентября); масштабная постановка «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» (посвящение писателю Д. Кизу, авторский взгляд режиссера Юрия Грымова на продолжение истории Чарли Гордона, премьера 25 и 26 октября); детский спектакль «Рапунцель» (по мотивам сказки братьев Гримм).

В труппу театра «Модерн» в новом сезоне вошел актер, заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин (актер уже задействован в спектаклях театра «Леонардо» и «Вероника решает»). Также с нового сезона в спектаклях «Модерна» зрители увидят новых артистов (актеров театра-сцены «Мельников» (бывший Театр Виктюка): Людмилу Погорелову (заслуженная артистка РФ), Анну Нахапетову, Станислава Мотырева и Михаила Половенко.

Традиционно в 38-м сезоне пройдут встречи со зрителями, лекции и творческие вечера. 28 сентября состоится встреча «60 вопросу Юрию Грымову» - диалог со зрителями в честь юбилея художественного руководителя театра.