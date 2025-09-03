Театр «Модерн» раскрыл, чем удивит публику в новом сезоне
Московский драматический театр «Модерн» 4 сентября официально откроет новый 38-й сезон.
В новом сезоне зрителей ждут несколько премьер: «Ночь в Лиссабоне» по мировому бестселлеру Э.М. Ремарка (ближайшие показы 4/13 сентября); масштабная постановка «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» (посвящение писателю Д. Кизу, авторский взгляд режиссера Юрия Грымова на продолжение истории Чарли Гордона, премьера 25 и 26 октября); детский спектакль «Рапунцель» (по мотивам сказки братьев Гримм).
В труппу театра «Модерн» в новом сезоне вошел актер, заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин (актер уже задействован в спектаклях театра «Леонардо» и «Вероника решает»). Также с нового сезона в спектаклях «Модерна» зрители увидят новых артистов (актеров театра-сцены «Мельников» (бывший Театр Виктюка): Людмилу Погорелову (заслуженная артистка РФ), Анну Нахапетову, Станислава Мотырева и Михаила Половенко.
Традиционно в 38-м сезоне пройдут встречи со зрителями, лекции и творческие вечера. 28 сентября состоится встреча «60 вопросу Юрию Грымову» - диалог со зрителями в честь юбилея художественного руководителя театра.
С октября спектакль-кино «Война и мир. Русский Пьер», созданный режиссером Юрием Грымовым и профессиональной командой на основе спектакля театра, будет доступен для зрителей на всех платформах.
Ранее Ранее актер Никита Ефремов признался ТАСС, что использует нейросети в своей работе. Грымов предостерег актеров от злоупотребления нейросетями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Осталось только имя: Почему россияне не заметят ухода Spotify
- Про деньги и приключения: Какие книги читают современные подростки
- Российская армия поразила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру Украины
- Мария Захарова рассказала, как ее удивила музыка в Анапе
- Россиянам рассказали, как снизить риски развития сахарного диабета
- В Росгвардии рассказали, как дружба с соседями защитит имущество от воров
- Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова
- Театр «Модерн» раскрыл, чем удивит публику в новом сезоне
- Российские войска ударили по предприятиям топливной инфраструктуры Украины
- Песков назвал «нехорошими» высказывания Мерца в адрес Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru