В Росгвардии рассказали, как дружба с соседями защитит имущество от воров

Дружба с соседями поможет уберечь имущество от непрошеных гостей, сказал НСН Игорь Кирсанов.

Чтобы защитить имущество от воров, желательно подружиться с соседями и попросить их приглядывать за квартирой, когда хозяев нет дома, а также не рассказывать о командировке или отпуске в соцсетях. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

Эксперт рассказал, как защитить квартиру от мошенников

«Мы сегодня не знаем, кто наши соседи, и это очень плохо. Если раньше перед домом сидели бабушки, то сейчас, к сожалению, их нет. Если мы воспользуемся сегодня вниманием соседей-пенсионеров, то будет значительно больше шансов защитить свое имущество. У них больше времени, больше потребности в общении, мы можем им довериться. Уезжая в отпуск или в длительную командировку, можно попросить их смотреть за квартирой, вынимать почту, поливать цветы. Кроме того, в соцсетях не надо рассказывать о предстоящей командировке, отпуске или длительном отсутствии», — сказал Кирсанов.

Ранее Кирсанов заявил, что эффективнее всего защитить имущество на дачах и в квартирах можно, установив системы сигнализации, надежные оконные запоры и двери, а также заключив договор с подразделениями мест охраны.

ФОТО: Бизнес Online/ТАСС
ТЕГИ:КражаКвартираИмуществоБезопасность

