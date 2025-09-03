В Росгвардии рассказали, как дружба с соседями защитит имущество от воров
Дружба с соседями поможет уберечь имущество от непрошеных гостей, сказал НСН Игорь Кирсанов.
Чтобы защитить имущество от воров, желательно подружиться с соседями и попросить их приглядывать за квартирой, когда хозяев нет дома, а также не рассказывать о командировке или отпуске в соцсетях. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.
«Мы сегодня не знаем, кто наши соседи, и это очень плохо. Если раньше перед домом сидели бабушки, то сейчас, к сожалению, их нет. Если мы воспользуемся сегодня вниманием соседей-пенсионеров, то будет значительно больше шансов защитить свое имущество. У них больше времени, больше потребности в общении, мы можем им довериться. Уезжая в отпуск или в длительную командировку, можно попросить их смотреть за квартирой, вынимать почту, поливать цветы. Кроме того, в соцсетях не надо рассказывать о предстоящей командировке, отпуске или длительном отсутствии», — сказал Кирсанов.
Ранее Кирсанов заявил, что эффективнее всего защитить имущество на дачах и в квартирах можно, установив системы сигнализации, надежные оконные запоры и двери, а также заключив договор с подразделениями мест охраны.
