«Мы сегодня не знаем, кто наши соседи, и это очень плохо. Если раньше перед домом сидели бабушки, то сейчас, к сожалению, их нет. Если мы воспользуемся сегодня вниманием соседей-пенсионеров, то будет значительно больше шансов защитить свое имущество. У них больше времени, больше потребности в общении, мы можем им довериться. Уезжая в отпуск или в длительную командировку, можно попросить их смотреть за квартирой, вынимать почту, поливать цветы. Кроме того, в соцсетях не надо рассказывать о предстоящей командировке, отпуске или длительном отсутствии», — сказал Кирсанов.

Ранее Кирсанов заявил, что эффективнее всего защитить имущество на дачах и в квартирах можно, установив системы сигнализации, надежные оконные запоры и двери, а также заключив договор с подразделениями мест охраны.

