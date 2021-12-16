Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроет о доступе в общественные места по QR-коду, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ предполагает, что до 1 июня 2022 года для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, предприятий общественного питания и розничной торговли гражданам потребуется подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса.
Вместо сертификата о прививки можно предоставить справку у наличии медицинских противопоказаний, либо документ о перенесённом ранее заболевании. В любом случае потребуется документ, удостоверяющего личность.
Законопроектом предусматривается, что до 1 февраля 2022 года граждане смогут предъявить отрицательный ПЦР-теста, а после этой даты он потребуется только при наличии медотвода.
В документе отмечается, что перечень объектов, где потребуются вышеуказанные справки и сертификаты, будут утверждать региональные власти. Для посещения аптек и магазинов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, данные документы не потребуются.
Ранее президент Владимир Путин пообещал, что власти постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» в ситуации с QR-кодами.
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