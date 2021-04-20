Госдума приняла проект единой цифровой платформы в сфере занятости

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о создании единой цифровой платформы вакансий.

Отмечается, что платформа будет предназначена для предоставления госуслуг в сфере занятости в электронной форме. Граждане смогут заниматься поиском работы дистанционно, а работодатели будут размещать информацию о сотрудниках и свободных вакансиях.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что это нововведение позволит также снять межрегиональные барьеры и сделает процесс прозрачным, а также поможет решить проблему безработицы.

Он также подчеркнул, что пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат предоставления гражданам услуг. По его мнению, создание единой цифровой платформы в сфере занятости будет полезно всем участникам рынка труда.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент более 350 тысяч вакансий представлены в базе службы занятости в Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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