Госдума приняла проект единой цифровой платформы в сфере занятости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что это нововведение позволит также снять межрегиональные барьеры и сделает процесс прозрачным, а также поможет решить проблему безработицы.

Он также подчеркнул, что пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат предоставления гражданам услуг. По его мнению, создание единой цифровой платформы в сфере занятости будет полезно всем участникам рынка труда.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент более 350 тысяч вакансий представлены в базе службы занятости в Москве.

