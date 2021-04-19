Стать таксистом и заработать на свой автомобиль. Как не бояться сменить работу

Пандемия поставила перед многими вопрос: «Может ли твоя работа осуществляться удаленно?». Однако вместе с ним родился и другой, более важный вопрос: «Может ли твоя работа гарантировать будущее?». В наше время понятие карьерного роста претерпело серьезные изменения — для многих оно уже не связывается с вертикальным взлетом, а определяется через смысл существования себя внутри какого-то процесса.

Генеральный директор группы компаний T-CLUB Денис Петров в интервью «Национальной службе новостей» рассказал, как можно сменить работу без опасений за свою дальнейшую судьбу, получив в собственность автомобиль и широкую поддержку специалистов.

- Денис, расскажите о своем опыте. Что для вас современная работа?

- Для меня современная работа — это та деятельность, которая нужна сейчас рынку, то есть то, за что готовы регулярно платить на протяжении ближайших 3–5 лет. У такой компании должна быть стратегия и оптимизм на будущий рост. Крайне важно отношение к работнику, поддержка и помощь. Мы, например, помогаем людям начать работать в сфере такси, грузоперевозок и курьерской доставки, получив автомобиль сразу в собственность. Но, помимо авто мы даем человеку еще и занятость. У нас группа компаний, туда входит и автосалон, и автопарк, и логистическая деятельность. Наш основной продукт - продажа коммерческого автомобиля именно для работы, но человек, который пришел к нам, получает автомобиль сразу в собственность, и плюс всю необходимую информационную, бухгалтерскую и юридическую поддержку.

- Похоже на услуги создания собственного бизнеса «под ключ»…

- По факту, так и выходит. Как устроена отрасль? Люди работают в такси либо на своем автомобиле, либо вынуждены брать чужой. Это аренда или аренда с правом выкупа. Что такое аренда? Человек приходит в таксопарк, ему дают автомобиль. Если брать класс авто «комфорт плюс» - один из самых популярных автомобилей, аренда за нее выходит дорогая, порядка 2700 рублей в сутки. Аренда с правом выкупа – это еще дороже. Бензин и прочие расходы туда, естественно, не входят, все ложится на плечи таксиста. Со стороны таксопарков человек не получает поддержки, связанной с оформлением документов, справок, бумаг, лицензий, а также в различных сложных обстоятельствах, в том числе, в случае ДТП. Если он попадет в аварию, ему никто не поможет. Он будет вынужден где-то искать машину, чтобы работать.

У нас более человеко-ориентированный подход. Для работы в такси нужно оформить ИП. Это немаловажная деталь. Получить лицензию на работу таксистом может только индивидуальный предприниматель, а чтобы правильно вести ИП, вовремя оплачивать налог и составлять бухгалтерию, нужен грамотный помощник и специалист. Мы помогаем оформить все необходимые документы, у нас есть бухгалтеры, которые ведут наших водителей, помогают им сдать отчетность, им нужно только четыре раза в год нажать на кнопочку и все. У нас машина класса «комфорт плюс» будет стоить уже 1700 рублей в сутки, но она с первого дня в собственности, причем ее можно приобрести без депозитов и первоначального взноса.

С момента подачи заявки до выхода на линию человеку нужно будет заплатить только один раз – это госпошлина для постановки машины на учет. Мы оклеиваем ему по ГОСТу машину, мы помогаем с оформлением лицензии, потому что часто человек не знает, что для этого нужно. Мы помогаем получить все документы значительно быстрее, чем он все это делал бы сам. Ведь даже опытный человек столкнется с какими-то препятствиями. Затем мы подключаем человека к нашему таксопарку, он в нем работает и получает пакет услуг. Что бы с ним ни произошло, ему помогают. Здесь мы выступаем помощником и другом. Нам важно, чтобы человек работал и не выходил на просрочку. Это взаимовыгодный процесс.

- В начале месяца в Госдуме выступили за ужесточение правил приема таксистов на работу. Как быть тому, кто решил заняться извозом?

- Различные изменения в законе о такси происходят постоянно. У наших водителей есть чат, их уведомляют о нововведениях, у нас есть Instagram-канал о том, что происходит на рынке, чего стоит опасаться, мы даем рекомендации. Есть еще один важный момент - наша деятельность помогает улучшить ситуацию на дороге. Когда человек едет на арендованной машине, он не очень аккуратно водит, может влететь со скоростью 80 км/ч на «лежачего полицейского», машина не его, зачем ее беречь? А на своих машинах они ездят очень аккуратно! Из всех ДТП, которые происходили с нашими водителями, только один попал в аварию по своей вине.

Еще одна важная деталь – мы предоставляем нашему клиенту сертификат на подменный автомобиль на случай ремонта или попадания в ДТП. На момент продажи мы оформляем КАСКО с отметкой «такси», что очень важно. Если такой отметки нет, ему не выплатят страховку. У него может быть дорогое КАСКО, но при ДТП страховая компания увидит лицензию и желтую машину, и может не выплатить страховку. У нас же и в КАСКО, и в ОСАГО ставится отметка, что машина используется в коммерческих целях, поэтому гарантированная выплата будет. Самостоятельно поставить себе такую отметку мало кто сможет, а у нас есть такие договоренности с компаниями-партнерами.

- Кому подходит ваше предложение?

- Мы больше нацелены на профессиональных таксистов, кто уже работает в такси не первый день, хотя нам подходят и новички – мы их обучим, подскажем, сделаем рекомендации. Но это может быть и подработка. Если люди имеют возможность подрабатывать по вечерам, почему бы таким способом не заработать на собственный автомобиль? Таких у нас тоже много. Один из менеджеров, который работает в компании «Газпром», брал у нас машину и подрабатывал в такси. Если работать на «комфорт плюс», за три года можно оплатить свою новую машину. Можно взять кредит на пять лет, чтобы сделать платеж меньше, но погасить за два-три года или даже за год, если есть такая возможность. Здесь можно увеличивать срок кредита и сокращать его. А переплата будет только за тот период, который он им пользуется.

- Вы работаете только с легковыми автомобилями?

- Нет. У нас есть возможность приобрести и коммерческие грузовые автомобили. Мы точно так же предоставляем машину без первоначального взноса, ведем ИП. Если человек хочет заняться грузоперевозками, или он уже работает на компанию, но хочет перейти в сферу грузоперевозок. Мы предоставляем подменный автомобиль, страхуем, и даем ему необходимые контакты, чтобы он начинал работать. У нас очень много компаний-партнеров, которым катастрофически нужны машины и водители именно на своих машинах. Наши люди без работы не сидят ни дня.

Пока мы работаем только по Москве и области. Сейчас мы хотим выйти на регионы, открыться в нескольких крупных городах. У нас достаточно интересное предложение, людям становится любопытно, как только они о нас узнают. Дело в том, что все знают о лизинге и аренде авто, а у нас собственность уже с первого дня. Мы даже приезжающих из регионов водителей съемным жильем в Москве обеспечиваем, ведем работу с хостелами, чтобы бесплатно предоставлять иногородним еще и жилье. Мы делаем все, чтобы с нами было комфортно сотрудничать.