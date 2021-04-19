Ракова: сегодня в базе службы занятости представлено более 350 тысяч вакансий
Более 350 тысяч вакансий представлены сегодня в базе службы занятости в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Российской газете».
«Сейчас центр занятости населения реализует уникальный проект — формирование единого агрегатора вакансий с крупнейшими работными сайтами (HeadHunter и SuperJob) на платформе службы занятости. Данная технология позволяет предоставить ищущим работу гражданам самую расширенную и актуальную базу в России, тем самым повышая шансы кандидатов найти новую работу», — рассказала заммэра.
Как отметила Ракова, одна из важнейших задач центра занятости — расширение партнерских связей с работодателями, что, в свою очередь, расширяет базу вакансий.
Кроме того, вице-мэр подчеркнула, что уровень безработицы в Москве снижается. Сегодня в столичной службе занятости зарегистрировано 52 тысячи граждан, уровень безработицы составляет 0,71%.
«Это на 77% меньше, чем в сентябре прошлого года в пик пандемии и на 46% меньше чем на конец декабря 2020 года. С начала 2020 года работу нашли рекордное количество москвичей — 208 тысяч человек», — сообщила Ракова.
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