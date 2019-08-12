Госдума предложила способ снизить цены на лекарства

Как пишет «Коммерсант», парламентарии задумываются внести изменения в условия получения прибыли аптек. Для этого планируется установить фиксированную наценку на лекарства. По словам Паниной, это позволит аптекам начать зарабатывать на количестве проданных лекарств вне зависимости от их стоимости. Она также уточнила, что четкие критерии будут определяться уже совместно с представителями сферы.

Поясняется, что такие нововведения позволят избежать приоритетной продажи дорогих лекарств с высокой наценкой с целью извлечь максимальную прибыль.

Ранее первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов в эфире НСН заявил, что власти зарегулировали цены на лекарства.

