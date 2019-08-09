Снижение спроса на дешевые лекарства объяснили интересами производителей и покупателей

Впервые за последние три года в России снизились продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты стали пользоваться большим спросом, который вырос почти на 8%. При это продажи лекарств в категории от 50 до 500 рублей снизились на 3%, в категории до 50 рублей - на 7,1%.

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов в эфире НСН заявил, что власти зарегулировали цены на лекарства.

«Для производителей убыточно производить лекарства низкого ценового сегмента, и они отказываются от них. Должны быть разные механизмы ценообразования для лекарств низкого и высокого ценовых сегментов. Кроме того, и аптекам невыгодно торговать дешевыми лекарствами, они дают очень маленький процент прибыли», - сказал он.