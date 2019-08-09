Снижение спроса на дешевые лекарства объяснили интересами производителей и покупателей
Эксперты объяснили в эфире НСН, что вины аптек в этом нет.
Впервые за последние три года в России снизились продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты стали пользоваться большим спросом, который вырос почти на 8%. При это продажи лекарств в категории от 50 до 500 рублей снизились на 3%, в категории до 50 рублей - на 7,1%.
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов в эфире НСН заявил, что власти зарегулировали цены на лекарства.
«Для производителей убыточно производить лекарства низкого ценового сегмента, и они отказываются от них. Должны быть разные механизмы ценообразования для лекарств низкого и высокого ценовых сегментов. Кроме того, и аптекам невыгодно торговать дешевыми лекарствами, они дают очень маленький процент прибыли», - сказал он.
Однако аптеки не отказываются от продажи недорогих препаратов, настаивает исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
«Не могу подтвердить, что аптеки не берут дешевые препараты. У нас спрос рождает предложение. Если есть спрос на препараты низкого ценового сегмента, то аптеки вынуждены их иметь в своем ассортименте. Но, действительно, наценка в аптеках формируется в процентном отношении к цене. Поэтому с точки зрения продаж выгоднее иметь более дорогие препараты. Это исключительно бизнес, аптека должна приносить прибыль, чтобы платить аренду, зарплату сотрудникам», - отметила она в беседе с НСН.
Кроме того, считает эксперт, падение продаж может быть связано с тем, что потребители не экономят на своем здоровье.
«Даже при падающих доходах они предпочитают покупать более дорогие лекарственные препараты. Тем более, что часто и врачи рекомендуют не экономить, а купить определенный лекарственный препарат», - добавила Неволина.
По данным экспертов, доля препаратов дороже 500 рублей в аптеках составляет чуть более 9%, однако приносит 43% выручки.
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