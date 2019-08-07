Кто диктует цены на жизненно важные лекарства

С разъяснениями о срывах госзакупок жизненно необходимых лекарственных препаратов выступило Министерство здравоохранения России в ответ на публикацию, в которой говорилось о том, что не состоялась четверть госзакупок почти на 40 миллиардов рублей. Как писал «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты аналитиков, чаще всего срывались аукционы на поставку ламивудина. Это – один из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных, который входит практически во все схемы лечения. Главной причиной сложившегося положения дел называлась новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Призванная выровнять закупочные цены по всей стране она оказалась невыгодной производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

Минздрав, как говорится в сообщении его пресс-службы, отдельно разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно важных препаратов, однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками. В частности, как полагает ведомство, заказчики при определении цены зачастую использовали справочные значения. Проведены переговоры с производителями и поставщиками лекарственных препаратов, с представителями руководства российских регионов, даны необходимые разъяснения, - доложила пресс-служба Минздрава.

«Преступлением против государства» назвал в эфире НСН ситуацию, когда федеральное министерство не может усадить за стол переговоров производителей жизненно, подчеркнем – жизненно необходимых лекарств, с одной стороны, а с другой – откровенный шантаж со стороны бизнеса, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.