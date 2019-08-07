Кто диктует цены на жизненно важные лекарства
Минздрав оправдывается за срыв четверти госзакупок ЖНВЛП.
С разъяснениями о срывах госзакупок жизненно необходимых лекарственных препаратов выступило Министерство здравоохранения России в ответ на публикацию, в которой говорилось о том, что не состоялась четверть госзакупок почти на 40 миллиардов рублей. Как писал «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты аналитиков, чаще всего срывались аукционы на поставку ламивудина. Это – один из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных, который входит практически во все схемы лечения. Главной причиной сложившегося положения дел называлась новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Призванная выровнять закупочные цены по всей стране она оказалась невыгодной производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.
Минздрав, как говорится в сообщении его пресс-службы, отдельно разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно важных препаратов, однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками. В частности, как полагает ведомство, заказчики при определении цены зачастую использовали справочные значения. Проведены переговоры с производителями и поставщиками лекарственных препаратов, с представителями руководства российских регионов, даны необходимые разъяснения, - доложила пресс-служба Минздрава.
«Преступлением против государства» назвал в эфире НСН ситуацию, когда федеральное министерство не может усадить за стол переговоров производителей жизненно, подчеркнем – жизненно необходимых лекарств, с одной стороны, а с другой – откровенный шантаж со стороны бизнеса, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Минздрав виноват в том, что он не заставляет наш так называемый бизнес, а в этом сегменте должен быть социально-ориентированный бизнес, приобретать человеческий облик, чего они не делают. И они решили шантажировать государство в лице Минздрава, а Минздрав не хочет с ними ссориться. Может быть, не умеет ссориться ради дела. И это преступление против государства, когда у государства есть деньги, а ВИЧ-инфицированные, а это в основном молодые люди, остаются без лечения. Они должны его получать регулярно. Если не будут получать, то мы с вами не то, что не подступимся к решению тех задач, которые стоят по продолжительности жизни, по здоровой жизни, мы растеряем даже то, что уже было. Есть такое понятие преступная халатность, как раз подходит под это. И сажать надо за это людей»
Трудно не согласиться с г-ном Онищенко. Ситуация, когда в стране, 20 миллионов населения которой живет за чертой бедности, цены на жизненно необходимые лекарства диктуют «жирные коты» фарминдустрии отказом от поставок, а федеральное министерство не может или не хочет привести их в чувство, откровенно цинична. С нефтяниками же как-то договорились, правда, на следующий день после вмешательства президента. Здесь, видимо, тоже требуется высочайший окрик.
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