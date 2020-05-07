Госдума: Перевозчикам следует узнать мнение пассажиров о ваучерах
Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН отметил, что действовать в одностороннем порядке при принятии ваучерной системы нельзя.
Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит воздушным, морским, речным, железнодорожным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за нереализованные билеты в условиях пандемии. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Об этом пишет «Коммерсант».
Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с НСН отметил, что действовать в одностороннем порядке в этой ситуации нельзя. Перевозчики, как он считает, должны спросить мнение пассажиров, прежде чем ставить их перед фактом новых условий.
«Нужно провести исследования, опрос, в том числе пассажиров. Это нельзя делать в одностороннем порядке. Должна быть обязательно обратная связь, люди должны высказаться, устраивает их это или нет. В противном случае, если перевозчики навяжут подобную позицию, просто поставят людей перед фактом, что они должны соблюдать эту ваучерную систему, будет социальное недовольство. И, учитывая всю ситуацию и в экономике, и в социальной сфере, такого допускать нельзя. Надо обязательно послушать, что по этому поводу скажут люди, во-первых. Во-вторых, интересы перевозчиков тоже нужно соблюдать. В транспортной отрасли задействовано огромное количество людей. И очень важно, чтобы подобная кризисная ситуация не отразилась на уровне оплаты труда тех, кто занимается перевозками пассажиров. Поэтому, я думаю, что все-таки перевозчики в сложившейся ситуации, отстаивая свои интересы, должны предложить максимально эффективный план выхода из нее. Пассажир заключил публичный договор, но он не поехал из-за сложившейся обстановки куда-то, перевозчик должен предложить возможность ему все-таки поехать по этому направлению, но в другое время. Мы находимся в такой ситуации, что мы должны слушать и слышать друг друга, это важно для всех заинтересованных сторон», – говорит он.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров отметил в эфире НСН, что ваучер – это единственный способ для пассажиров хотя бы частично вернуть деньги за ранее купленный билет. И назвал риски, в каких ситуациях даже эта система не поможет сохранить денежные средства.
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