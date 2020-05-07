Авиаэксперт призвал государство выступить гарантов ваучерной системы

«Конечно, важен не сам факт легализации ваучеров, а, наверное, детали этой легализации. Временная это мера, или постоянная, в каких сроках и при каких условиях она будет реализована? От этого будет зависеть и наше отношение к данной системе. Если говорить о нынешней ситуации, то, пожалуй, альтернативы ваучерам нет, к сожалению. Да, по закону вроде бы авиакомпании обязаны вернуть деньги за неоказанную услугу, но мы прекрасно понимаем, что денег у авиаперевозчиков нет, и в ближайшие месяцы уж точно не будет, а значит и возврат денег те, кто имеет на руках билеты, не получат. Конечно, можно пойти всем дружно подать в суд, потребовать возврата, но это не приведет ни к чему хорошему, кроме как к ускоренному объявлению перевозчиков банкротами. Ваучерная система хотя бы компромиссная. Всем пассажирам придется согласиться на временную отсрочку получения денег, более того, придется согласиться на получение по этим ваучерам услуги в будущем, только, скорее всего, эта услуга уже подорожает, и ваучера не хватит на полноценную услугу, на ее оплату. Но это лучше, чем вообще ничего. Так что, понимая всю ситуацию, лучше соглашаться на ваучерную систему. Авиакомпании тоже не рады всей этой ситуации. Мы все заложники коронавирусной истории, а значит, всем надо идти друг другу навстречу», – комментирует он.

Специалист отметил и то, что возврат денег даже по ваучерам не гарантирован. Так как никто не застрахован от того, что авиакомпании доживут до момента реализации вашего ваучера, они могут разориться раньше. По мнению эксперта, таким гарантом может выступать только государство.

«Есть, конечно, в этой системе, на мой взгляд, существенный минус. То, что авиакомпания все равно может не дожить до момента предоставления услуги. Никто не гарантирует, что авиакомпания через несколько месяцев не обанкротится, тогда уж точно никто ничего не получит. На мой взгляд, гарантом предоставления этих ваучеров, выдачи услуг за эти ваучеры, возврата денег должно быть государство. Но, скорее всего, в постановлении такого не будет. Это скорее мое личное представление. А после пандемии эта ваучерная система, как я считаю, не должна продолжать работать, ведь ни в коем случае нельзя кредитоваться за счет потребителя», – говорит Гусаров.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал прогноз, согласно которому, в лучшем случае, международное авиасообщение вернется к привычным объемам не раньше 2022-2023 годов, в худшем – к 2030 году.

