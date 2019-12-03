Госдума одобрила переход на электронные трудовые книжки

Чтобы стать обладателем электронной трудовой книжки необходимо направить работодателю соответствующее заявление до окончания 2021 года. Однако граждане, которые впервые устроятся на работу после этого срока, уже не смогут получить бумажный вариант документа.

Поясняется, что нововведение позволит россиянам контролировать данные о своей трудовой деятельности, а при обнаружении ошибок — потребовaть их испрaвления. Инициaтивa призвaнa избaвить грaждaн от бюрокрaтической волокиты.

Ранее бизнес тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН рассказала, кто предпочтет бумажный вариант цифровому аналогу.

