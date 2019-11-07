Отказниками от электронных трудовых книжек назвали военных и пожилых

«Люди привыкают к определенным историям и такие серьезные изменения как отказаться совсем от чего-либо бумажного и полностью перейти в электронный формат, могут немного пугать некоторые слои населения. Например, для многих людей пожилого возраста было шоком начать получать зарплаты и пенсии на карту. Нужно учитывать, что у нас часть населения молодая, часть – средняя, и всегда есть часть пожилая. Вот последние, наверное, не захотят переходить на новый формат и доведут свои трудовые книжки до конца такими - какие они есть. Также, хоть у бумаг есть свойство теряться, но зато нет возможности быть взломанным и испорченным хакерами. В печатных вариантах трудовых книжек будут заинтересованы, скорее всего, те организации, в которых есть определенные ограничения - доступ к интернету, облачным хранилищам, серверам. Это, например, спецслужбы, военные», - сказала Левина.

Член НП «Эксперты рынка труда» убеждена, что, несмотря на отдельные категории граждан, электронная форма трудовых книжек станет популярна в России.

«Но, в целом, электронный вариант получит широкое распространение в ближайшие годы, прежде всего, конечно, среди молодежи. Уже сейчас многие оплачивают свои покупки с телефонов, часть налоговых документов держится в онлайне. Молодое поколение, те, кто вышел недавно из университетов, вообще не понимает, для чего нужны трудовые книжки, а тем более бумажные. Ведь все отчисления уходят автоматически, ходить в пенсионный фонд для того, чтобы доказать, что они проработали чуть больше или чуть меньше, они не планируют. Поэтому, считаю, что эта история вполне может перейти в онлайн и жить там счастливо», - заключила собеседница НСН.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что нововведение позволит избавить работодателей от лишних трудозатрат и сократит риск потери сведений о трудовом стаже. В законопроекте уточняется, что информация о трудящихся будут размещены в общей базе данных ПФР.

