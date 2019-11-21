Россияне смогут устраиваться на работу онлайн

В следующем году жители России смогут устраиваться на работу дистанционно, заключив с работодателем электронный договор. В 2021-ом станет доступна удаленная регистрация и оформление пособия в центре занятости. Как отмечает «Российская газета», такие возможности даст суперсервис «Трудовые отношения онлайн». Его прототип вместе с прототипами еще четырех новых суперсервисов на портале госуслуг представила Минкомсвязь.

Отмечается, что суперсервис поможет найти работу (например, предложит персональную подборку вакансий, соответствующих квалификации и опыту пользователя) и составить резюме. Документы об образовании и электронную трудовую книжку пользователь сможет хранить в своем цифровом профиле на портале госуслуг, а оттуда - легко отправлять будущему работодателю.