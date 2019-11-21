Россияне смогут устраиваться на работу онлайн
В следующем году жители России смогут устраиваться на работу дистанционно, заключив с работодателем электронный договор. В 2021-ом станет доступна удаленная регистрация и оформление пособия в центре занятости. Как отмечает «Российская газета», такие возможности даст суперсервис «Трудовые отношения онлайн». Его прототип вместе с прототипами еще четырех новых суперсервисов на портале госуслуг представила Минкомсвязь.
Отмечается, что суперсервис поможет найти работу (например, предложит персональную подборку вакансий, соответствующих квалификации и опыту пользователя) и составить резюме. Документы об образовании и электронную трудовую книжку пользователь сможет хранить в своем цифровом профиле на портале госуслуг, а оттуда - легко отправлять будущему работодателю.
Ранее НСН писала, что в России определили текущих лидеров и аутсайдеров среди регионов по безработице. Исследование «РИА Новости» подготовлено на основе данных Росстата. Лучше всего дело с трудоустройством обстоит в Москве. За три летних месяца уровень безработицы в российской столице составил 1,3%. На втором месте идёт Санкт-Петербург — 1,4%. Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ — 2,1%.
При этом, наиболее проблемным регионом по безработице оказалась Ингушетия: официально там не работают 26,2% населения.
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