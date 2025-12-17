Над российскими регионами сбили 94 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Так, 31 дрон нейтрализовали в Краснодарском крае, 22 – в Ростовской области, десять – в Воронежской. По восемь БПЛА уничтожили в Саратовской области и над водами Азовского и Черного морей.

Еще четыре беспилотника сбили в Волгоградской области, три – в Брянской.

Ранее оперативный штаб Кубани сообщил, что обломки БПЛА упали в Славянском районе региона, были повреждены дома, пострадали два человека, пишет 360.ru.

