В Кемеровской области из-за лесных пожаров загорелись дома
В Кемеровской области произошел огненный шторм, сообщает РИА Новости.
В нескольких поселках огонь перекинулся на жилые дома. Пламя выжигает дворы, превращая постройки в пепел. Жители и спасатели создают земляную насыпь, пытаясь отрезать путь огненной стене.
На Кузбассе в рамках противопожарного режима строго запрещено разводить костры.
Напомним, российские дачники допускают типичные правонарушения, за которые приходится платить штраф. Какие санкции ожидают нарушителей, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.
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