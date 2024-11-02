Горелкин: Блогерам не нужно верифицировать канал, если соцсети нет в реестре РКН
Блогерам-десятитысячникам не надо регистрировать свои страницы в соцсетях, которых пока нет в соответствующем реестре Роскомнадзора, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Так он ответил на вопрос о том, как зарегистрировать аккаунт в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) на «Госуслугах».
«Если вы ведете канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре РКН, идентификацию проходить не нужно», - сказал он.
С 1 ноября владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор. Речь идет в том числе о публичных каналах в мессенджерах. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН отмечал, что требование передавать РКН свои данные прежде всего нацелено на анонимные политические каналы и блоги иноагентов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru