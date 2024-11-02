Горелкин: Блогерам не нужно верифицировать канал, если соцсети нет в реестре РКН

Блогерам-десятитысячникам не надо регистрировать свои страницы в соцсетях, которых пока нет в соответствующем реестре Роскомнадзора, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Так он ответил на вопрос о том, как зарегистрировать аккаунт в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) на «Госуслугах».