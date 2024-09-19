Доходы блогеров, работающих на аутсорс-площадках, снизились вдвое за год

Средний доход блогеров, работающих как индивидуальные предприниматели (ИП) на аутсорс-площадках, сократился в два раза за последние 12 месяцев. Об этом сообщает газета «Коммерантъ» со ссылкой на данные сервиса Solar Staff.

Согласно исследованию, сокращение доходов связано с изменением рекламных стратегий, переходом компаний на более предсказуемые форматы и избытком предложения на рынке блогеров. За год доходы блогеров снизились в среднем на 13%. Исследование проводилось на основе информации о 10 тыс. пользователей платформы.

«Мертвые площадки»: Молодым блогерам не дают раскрутиться на Rutube и VK Видео

Самые высокие доходы остались у инфлюенсеров, зарегистрированных как ИП — в среднем 93,6 тыс. рублей в месяц, но к августу 2024 года они сократились на 57%. Доходы самозанятых блогеров уменьшились на 43% и теперь составляют около 22 тыс. рублей в месяц. Блогеры, работающие как физлица, практически не заметили изменений, их доходы остались на уровне 17 тыс. рублей в месяц.

Накануне российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН рассказал, что ни одна из российских площадок не дает молодым блогерам раскрутиться, монетизация Rutube и VK Видео может сыграть в плюс только крупным инфлюенсерам.

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