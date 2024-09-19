Доходы блогеров, работающих на аутсорс-площадках, снизились вдвое за год

Средний доход блогеров, работающих как индивидуальные предприниматели (ИП) на аутсорс-площадках, сократился в два раза за последние 12 месяцев. Об этом сообщает газета «Коммерантъ» со ссылкой на данные сервиса Solar Staff.

Согласно исследованию, сокращение доходов связано с изменением рекламных стратегий, переходом компаний на более предсказуемые форматы и избытком предложения на рынке блогеров. За год доходы блогеров снизились в среднем на 13%. Исследование проводилось на основе информации о 10 тыс. пользователей платформы.